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Фура наехала на иномарку и улетела в кювет в Ленобласти

В Ленобласти фура столкнулась с легковым автомобилем

В Ленинградской области произошла авария с участием фуры. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Отрадном. На кадрах свидетелей заметно, что крупная машина перевернулась и вылетела с дороги.

По словам авторов публикации, легковой автомобиль выехал на встречную полосу. В этот момент по дороге двигалась фура, которая в результате переехала машину.

Приехавшие на место медики спасти водителя менее габаритного автомобиля не смогли. Был ли кто-то еще в салоне, не сообщается. Информация о состоянии водителя фуры не уточняется.

В беседе с 78.ru один из свидетелей рассказал, что кабина крупного автомобиля «подпрыгнула», после чего средство передвижения повело в канаву. Во время аварии машина пробила ограждение.

До этого в Пермском крае загорелись три фуры. Предварительно, одна из них остановилась около участка с ремонтными работами, вторая также остановилась, водитель третьей затормозить не смог. В результате он врезался во второго участника, его отбросило с дороги, после чего фура врезалась в первого. Во время происшествия никто не пострадал.

Ранее в Башкирии фура врезалась в легковой автомобиль.

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