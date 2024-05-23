Актер из «Слова пацана» назвал «Зенит» чушпанами

Актер из сериала «Слово пацана» Григорий Дудник в интервью клубному каналу московского «Динамо» по ходу матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» заявил, что считает петербургский «Зенит» чушпанами.

Дудник, сыгравший роль Искандера в сериале режиссера Жоры Крыжовника, со смехом утвердительно ответил на вопрос оператора клубного ТВ бело-голубых о том, является ли «Зенит» чушпаном.

Стоит отметить, что артист поддерживает московский «Локомотив».

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее кричалку «Зенит — позор российского футбола» признали народной.