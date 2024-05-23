Кричалку «Зенит — позор российского футбола» признали народной

Певец и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко в интервью «Все про спорт» заявил, что не согласен с решением оштрафовать клуб за кричалку в адрес петербургского «Зенита».

Фанаты бело-голубых во втором тайме матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) исполнили заряд: »Зенит» — позор российского футбола!»

«Вы же знаете, не только «Динамо», весь футбол об этом кричит. Весь российский футбол! Пусть «Зенит» об этом думает, почему такая реакция у болельщиков. А штрафовать...» — заявил Лещенко.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее Forbes назвал имя самого дорогого футбольного клуба мира.