Над Белгородской областью уничтожили БПЛА самолетного типа

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 23 мая сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

По информации ведомства, дрон был уничтожен около 21:00.

23 мая Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за ночь сбили 35 снарядов реактивных систем залпового огня и три беспилотника над Белгородской областью. В министерстве уточнили, что снаряды были реактивных систем залпового огня «Ольха» и Вампир».

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один человек пострадал после атаки беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ) заправки в Грайвороне.

До этого сообщалось, что шесть дронов упали на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.