Ученый назвал причину вспышки гонконгского гриппа в поезде Тюмень — Адлер

Выявленный у ехавших в поезде Тюмень — Адлер детей вариант гриппа А часто сопровождается тяжелыми формами и может приводить к летальным исходам, рассказал научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков. В поезде произошла вспышка гонконгского гриппа, который активно распространился из-за замкнутого пространства, объяснил он в беседе с телеканалом «360».

Грипп А преимущественно переносится птицами и приходит из Юго-Восточной Азии, провоцируя очередную эпидемию, рассказал Чумаков. По его словам, это так называемый птичий грипп, который принимает разные формы и характеризуется обозначениями H1 и N.

«В данном случае [с поездом] я не знаю, какой идентифицировали грипп А, но, скорее всего, это тот, который ожидали — так называемый гонконгский вариант, — отметил профессор. — Он действительно гораздо более патогенен, чем грипп Б. Грипп Б — это человеческий грипп, то есть тот, который циркулирует только у людей. Поскольку он циркулирует у людей уже довольно давно, то он постепенно, также, как COVID, превращается в более мягкий вариант».

Передающийся людям от животных грипп не смягчается со временем, люди всегда тяжело его переносят, подчеркнул ученый. По его мнению, на поезд сел зараженный пассажир, который спровоцировал вспышку заболевания.

«В замкнутом пространстве такое бывает, например, на круизных кораблях, в самолетах и так далее», — пояснил Чумаков.

Важно на раннем этапе отличить грипп от обычной простуды. По словам доктора биологических наук, при простуде симптомы намного легче. При серьезной форме гриппа наблюдается сильная температура, светобоязнь, рвота, а начинается все с признаков интоксикации.

Напомним, в поезде Тюмень — Адлер, в котором ехала группа из 125 детей, зафиксировали вспышку гриппа. На температуру пожаловались около 30 детей, их сняли с поезда в Саратовской области. Одного ребенка – 12-летнюю девочку – спасти не удалось, подробности – в материале.

Врачи ранее предупредили россиян о двух предстоящих волнах заболеваемости вирусными инфекциями.