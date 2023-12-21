Стало известно, сколько детей мобилизованных получают единое пособие

Более 70 тыс. детей мобилизованных россиян получают единое пособие. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков, слова которого передает ТАСС.

«У нас существуют льготы, пособия для семей мобилизованных граждан, для нас это очень важно, мы это постоянно отслеживаем. Сейчас назначено единое пособие более чем на 70 тыс. детей мобилизованных ребят», — заявил Чирков.

20 декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров связался с матерью участницы СВО Юлии Березы, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии с просьбой о содействии в оформлении льгот.

14 декабря Владимир Путин заявил, что в России нет необходимости проводить еще одну мобилизацию. По его словам, сейчас в зоне спецоперации на Украине находятся 244 тыс. мобилизованных.

11 декабря Владимир Путин согласился, что участники специальной военной операции должны иметь возможность получать льготную ипотеку без ограничений по возрасту.

Ранее стало известно, что в Госдуме поднимут вопрос об уравнивании прав участников СВО.