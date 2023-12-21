В Совфеде рассказали, когда рассмотрят уравнение прав всех участников СВО

Законопроекты, принятие которых уравняет в правах всех участников специальной военной операции (СВО) на Украине, могут рассмотреть в Совете Федерации в январе 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

«Полагаю, что в январе мы уже сможем такие законопроекты рассмотреть... Все защитники отечества у нас равны и ко всем к ним мы относимся с глубоким уважением», — сказала председатель верхней палаты парламента.

Матвиенко также отметила, что оцениванием и доработкой законопроектов уже занимаются профильные комитеты.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил на заседании организационного комитета «Победа», что всем без исключения участникам СВО необходимо предоставить равные права. По словам Путина, все положенные меры поддержки и льготы должны быть распространены и на работников правопорядка, участвующих в спецоперации.

Ранее рабочая группа по СВО направила десятый доклад президенту Путину.