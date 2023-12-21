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Врач назвал факторы риска возникновения рака простаты

Врач Странадко: мужчинам с ожирением угрожает рак простаты

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Depositphotos

Избыточная жировая ткань в организме нарушает кровообращение, что впоследствии может привести к возникновению рака простаты. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-уролог, онколог клиники «Евроонко» Михаил Странадко. При нарушении кровотока, по его словам, клетки испытывают кислородное голодание.

«Некоторые из этих клеток погибают, высвобождая провоспалительные молекулы, известные как хемокины, которые содействуют воспалению как на местном, так и на системном уровнях, что способствует развитию рака простаты в результате нарушения иммунных механизмов контроля», — продолжил Странадко.

Врач подчеркнул, что нормализация веса и поддержание здорового образа жизни могут сыграть важную роль в профилактике рака предстательной железы.

Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин до этого рассказал, что употребление алкоголя и жирных видов мяса может привести к развитию рака печени. Кроме того, по его словам, химические добавки, содержащиеся в продуктах питания, также опасны для здоровья.

Ранее врач назвала первые признаки рака, из-за которых стоит обратиться к врачу.

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