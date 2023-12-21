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Автоюрист рассказал о выплатах, положенных водителю при падении сосулек на машину

Автоюрист Радько: при падении наледи на машину положено несколько видов выплат

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Если на автомобиль с крыши здания падает наледь, сосульки, то водитель может рассчитывать не только на компенсацию материального и морального ущерба, но и на дополнительные выплаты, положенные по закону о защите прав потребителей. Если же сам водитель от такого происшествия пострадал, то нарушителей за халатность привлекут к уголовной ответственности, рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько Общественной Службе Новостей.

Чаще всего за подобные инциденты ответственность несут управляющие компании. Они должны принимать меры по своевременному удалению с крыш домов сосулек, наледи, снега.

«Поэтому, если этого сделано не было и был поврежден автомобиль, вина управляющей компании очевидна», — подчеркнул автоюрист.

В случае подобного происшествия нужно вызвать полицию, чтобы зафиксировать падение наледи, и написать заявление. После этого будет проводиться проверка. Участковый после этого пишет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, с которым можно обращаться в суд, оценив стоимость ремонта машины.

Если суд поддержит истца, то УК должна будет компенсировать материальный ущерб, но можно потребовать и дополнительные выплаты. К примеру, компенсацию морального ущерба и уплату потребительского штрафа, который составляет половину от присужденной суммы. А в случае, если пострадал сам водитель, к уголовной ответственности могут привлечь сотрудника УК, который виноват в несвоевременной очистке кровли.

Напомним, автоэксперты также советуют при падении наледи на автомобиль сделать как минимум несколько фотографий, на которых будет видна привязка к конкретному зданию, адресу и отчетливо виден характер повреждений.

Ранее специалисты назвали причину, по которой опасно ездить на автомобиле со снегом на крыше.

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