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Пекинский аэропорт отказался принимать рейсы российской авиакомпании

Аэропорт Пекина отказался принимать и обслуживать рейсы авиакомпании «Россия»

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Reuters

Международный аэропорт Дасин в китайской столице Пекин уведомил авиакомпанию «Россия», что отказывает ей в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

Представитель «России» заявил, что несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение требований Дасина, ее администрация не пошла навстречу.

В результате были отменены ближайшие рейсы в Пекин из Владивостока, Красноярска и Иркутска, подчеркнул он.

С марта 2023 года, уточняет агентство, авиакомпания начала проходить аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР, чтобы получить необходимые разрешения для выполнения полетов.

До этого ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли сообщал, что авиакомпания «Россия» обратилась за помощью в министерство транспорта РФ из-за ситуации с остановкой полетов из регионов в Пекин. По словам источника агентства, запрос российской стороны был проигнорирован в Китае.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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