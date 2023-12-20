Домашний пес спас спящего ребенка от диабетической комы

В штате Вирджиния домашний пес помог спасти больную диабетом девятилетнюю девочку, у которой резко поднялся уровень сахара в крови. Об этом сообщает Daily Mail.

У девятилетней школьницы из Вирджинии был диагностирован диабет первого типа, родители девочки тщательно следили за уровнем глюкозы в крови дочери, меняли глюкометры, домашний пес семьи прошел обучение на специальных курсах. Собаку натренировали по запаху определять повышение уровня сахара в крови.

В один из дней мать и отец девочки смотрели телевизор, когда к ним неожиданно подбежал лабрадор по кличке Спай и начал громко лаять, он звал хозяев в комнату школьницы.

Родители поднялись к спящей дочери и обнаружили, что уровень сахара в крови у ребенка зашкаливал, при этом новый глюкометр, который подает звуковой сигнал, не сработал. Благодаря нюху собаки девочку удалось спасти.

Ранее домашняя кошка предупредила хозяина о замыкании и спасла от пожара.