Пятилетняя девочка попала в реанимацию после группового изнасилования

В индийском штате Мадхья-Прадеш пятилетняя девочка подверглась групповому изнасилованию, ребенка похитили двое неизвестных. Об этом сообщает The Times of India.

Об исчезновении пятилетней девочки в полицию 17 декабря сообщили родители, ребенка около суток искали спасатели и обнаружили без сознания на одной из улиц в районе Харда штата Мадхья-Прадеш.

Девочку доставили в отделение реанимации больницы города Бхопал. Медики, обследовавшие ребенка заявили, что она подверглась изнасилованию.

К совершению преступления могут быть причастны двое мужчин, полиция установила их личности, одного удалось задержать, второй объявлен в розыск.

Ранее водителя школьного автобуса обвинили в изнасиловании пятилетней девочки.