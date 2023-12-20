Окровавленную косулю, которая едва не замерзла в сугробе, спасли омские полицейские

В Кировском округе Омска сотрудники полиции спасли раненую косулю, травмированное животное не могло двигаться и едва не замерзло в сугробе. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».

Сообщение о раненом животном в полицию передали местные жители, наряд патрульной службы заметил косулю, лежащую в сугробе во дворах жилых домов по улице 60 лет Победы.

Зверь был напуган, на его теле нашли несколько ран, которые сильно кровоточили. Косулю передали в ветеринарною клинику, где ее осмотрят врачи.

За последние несколько дней в Омской области косули уже выходили к людям, их гонят в город аномальные морозы. В региональном МЧС предупреждают, что при встрече с диким животным не стоит пытаться его погладить или привлечь внимание, в стрессовом состоянии косуля может причинить вред человеку.

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