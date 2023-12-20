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Сбер обновит свой курорт в Крыму

Курорт Сбера Mriya проведет более 100 мероприятий в 2024 году

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Курорт Сбера Mriya Resort & Spa ждет расширение территории и создание новых инфраструктурных объектов до 2035 года, сообщил генеральный директор курорта Самвел Саруханян в рамках форума индустрии гостеприимства Open Mriya.

На форуме курорт представил ряд крупных проектов. Как отметил Саруханян, в 2024 году планируется провести более 100 мероприятий, среди которых «Лавандовые паруса», «Зеленый марафон» и другие.

«За время работы курорт прошел большой путь, реализуя философию совершенного гостеприимства. С момента основания он превратился во впечатляющий масштабами комплекс, в котором реализованы не имеющие аналогов инфраструктурные проекты и стал лидером индустрии в России», — сказал Саруханян.

Также Саруханян заявил, что в 2024 году будет разработана концепция создания и развития винного и горного кластера, а также конгресс-холла, парка развлечений и природного парка.

Кроме того, по словам гендиректора курорта, к десятилетию курорта в 2024 году будут обновлены номера.

«Уже в апреле 2024 года будет доступен первый блок номеров в новом дизайнерском исполнении. Номера будут оснащены высококачественной мебелью из самых трендовых материалов. Обновление номерного фонда учитывает принципы человекоцентричности и направлено на обеспечение максимальной удовлетворенности проживанием», — сказал Саруханян.

Он подчеркнул, что курорт Сбера «придает особое значение персонализации обслуживания, стремясь предоставить уникальный отдых для каждого гостя».

Форум Open Mriya прошел 18 декабря на территории курорта Mriya Resort & Spa. В нем приняли участие более 500 представителей компаний и туристических агентств.

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