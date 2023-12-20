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В Госдуме объяснили, в какие сроки власти должны переселять жильцов аварийных домов

Депутат Разворотнева: власти не обязаны сразу переселять жильцов аварийных домов

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АНО «Национальные приоритеты»

После признания дома аварийным на переселения жильцов может уйти несколько лет, делать это сразу же власти не обязаны, заявила зампред Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Срочно жильцов переселяют в маневренный фонд в случае критического состояния здания и угрозы жизни людям, объяснила она телеканалу «360».

После процедуры признания дома аварийным для его расселения устанавливаются временные рамки.

«Например, все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, должны переселить до 2024-го. Те, которые признаны аварийными до 2022-го (но там программа еще толком не принята), надо переселить до 2030 года. То есть здание может стоять еще довольно долго», — пояснила депутат.

Ограничений на использование ветхих зданий не устанавливается, подчеркнула Разворотнева. По ее словам, ограничения есть только на сделки – продажу дома или помещений в нем, приватизацию и прочие.

«Даже признанные аварийными, они считаются домами ограниченного использования», — добавила депутат, заверив, что в таких домах условия проживания соответствуют санитарным нормам. Люди имеют право жить в них и даже сдавать квартиры или организовывать хостелы. Что касается случая с обрушением дома в Санкт-Петербурге, то там будут разбираться в деталях СК и прокуратура, заключила парламентарий.

Напомним, минувшей ночью в центре Санкт-Петербурга обрушилось шестиэтажное здание 1885 года постройки по ул. Гороховая, 73. Никто не пострадал, так как квартирантов успели выселить, последнего – за несколько часов до происшествия, подробности – в материале «Газеты.Ru».

За 4 года в России из аварийного жилья в новые дома переехали более полумиллиона человек, подробнее о реализации программы расселения ветхого жилья в регионах — по ссылке.

Ранее житель Ямало-Ненецкого автономного округа поджег ветхое жилье, из которого не хотел выселяться.

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