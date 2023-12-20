В Госдуме объяснили, в какие сроки власти должны переселять жильцов аварийных домов

После признания дома аварийным на переселения жильцов может уйти несколько лет, делать это сразу же власти не обязаны, заявила зампред Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Срочно жильцов переселяют в маневренный фонд в случае критического состояния здания и угрозы жизни людям, объяснила она телеканалу «360».

После процедуры признания дома аварийным для его расселения устанавливаются временные рамки.

«Например, все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, должны переселить до 2024-го. Те, которые признаны аварийными до 2022-го (но там программа еще толком не принята), надо переселить до 2030 года. То есть здание может стоять еще довольно долго», — пояснила депутат.

Ограничений на использование ветхих зданий не устанавливается, подчеркнула Разворотнева. По ее словам, ограничения есть только на сделки – продажу дома или помещений в нем, приватизацию и прочие.

«Даже признанные аварийными, они считаются домами ограниченного использования», — добавила депутат, заверив, что в таких домах условия проживания соответствуют санитарным нормам. Люди имеют право жить в них и даже сдавать квартиры или организовывать хостелы. Что касается случая с обрушением дома в Санкт-Петербурге, то там будут разбираться в деталях СК и прокуратура, заключила парламентарий.

Напомним, минувшей ночью в центре Санкт-Петербурга обрушилось шестиэтажное здание 1885 года постройки по ул. Гороховая, 73. Никто не пострадал, так как квартирантов успели выселить, последнего – за несколько часов до происшествия, подробности – в материале «Газеты.Ru».

За 4 года в России из аварийного жилья в новые дома переехали более полумиллиона человек, подробнее о реализации программы расселения ветхого жилья в регионах — по ссылке.

Ранее житель Ямало-Ненецкого автономного округа поджег ветхое жилье, из которого не хотел выселяться.