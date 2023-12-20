Москве предложили отказаться от запуска фейерверков на Новый год. Соответствующее обращение к мэру столицы Сергею Собянину отправил первый зампред Комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, передает «Парламентская газета».

По его мнению, сэкономленные деньги можно перенаправить на помощь участникам спецоперации. Депутат подчеркнул, что проведение праздников и запуск салютов будут неуместны, когда военные находятся на фронте. Он считает, что Москве необходимо брать пример с других регионов, которые уже приняли решение отказаться от салютов.

В начале декабря мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщал, что городских фейерверков в Сочи на Рождество и Новый год не будет, сэкономленные деньги направят в зону военной операции для поддержки российских военных. Копайгородский также призвал присоединиться к инициативе гостиничные и ресторанные комплексы, организации и жителей, «кто планировал использовать дорогостоящие салюты и фейерверки».

Акцент на рождественских и новогодних праздниках власти Сочи планируют сделать «на укрепление семейных ценностей, отечественную культуру и патриотическую тематику», добавил он.

Ранее юрист объяснил, как запускать салюты в Новый год, чтобы не нарваться на штраф.