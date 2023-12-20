Омич, попытавшийся изнасиловать проводницу поезда, получил 2,5 года колонии

Под Новосибирском мужчину, попытавшегося изнасиловать проводницу поезда, осудили на 2,5 года колонии. Об этом сообщает восточное межрегиональное СУТ СК России.

По информации ведомства, суд признал омича виновным в покушении на изнасилование проводницы поезда. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев в колонии строгого режима. К этому также добавили дополнительное наказание по предыдущему приговору.

Инцидент произошел в июле этого года в пассажирском поезде. Мужчина пришел в купе-вагон к потерпевшей и, применяя силу, попытался изнасиловать женщину. Однако проводница оказала омичу активное сопротивление. Ее крики услышал другой пассажир — он пришел на помощь и пресек преступные действия осужденного.

Ранее в Петербурге 19-летняя девушка спрыгнула с третьего этажа, спасаясь от насильника.