Новый формат отчета мэра Москвы позволил горожанам оценить итоги развития столицы

Новый публичный формат отчета мэра Москвы Сергея Собянина позволяет жителям столицы наглядно оценивать развитие города, сказал агентству городских новостей «Москва» председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

«Работа мэра Москвы Сергея Собянина и правительства столицы заслуживают самой высокой оценки. Москва активно развивается и выполняет все социальные обязательства перед своими жителями», — сказал он.

Также Козлов отметил, что в столице реализуется большое число проектов.

«Открывают новые отрасли промышленности и предприятия, строят жилье и переселяют десятки тысяч семей в новые квартиры; задумывают новые масштабные проекты, например, капремонт школ; строят социальную и спортивную инфраструктуру всех видов. Очень важно, чтобы москвичи, избиратели видели эту картину целиком, и новый формат отчета мэра столицы позволяет показать ее как можно шире», — добавил Козлов.

Также председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению отметил, что подобный формат отчета позволяет затронуть все направления городской политики.

«Этот разговор очень нужен – мы понимаем, например, что развитие медицины для такого города, как Москва, невозможно без собственного производства медпрепаратов, и мэр объясняет все детали этой работы. Отчет в таком формате позволяет закрыть множество «зачем» и «почему», которые возникают у москвичей», — заключил он.

Напомним, ранее Мосгордума приняла ежегодный отчет мэра столицы Сергея Собянина о результатах работы столичного правительства в 2023 году.