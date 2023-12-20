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Новый формат отчета мэра Москвы позволил горожанам оценить итоги развития столицы

Председатель Мосгордумы Козлов: работа Собянина заслуживает самой высокой оценки

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Новый публичный формат отчета мэра Москвы Сергея Собянина позволяет жителям столицы наглядно оценивать развитие города, сказал агентству городских новостей «Москва» председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

«Работа мэра Москвы Сергея Собянина и правительства столицы заслуживают самой высокой оценки. Москва активно развивается и выполняет все социальные обязательства перед своими жителями», — сказал он.

Также Козлов отметил, что в столице реализуется большое число проектов.

«Открывают новые отрасли промышленности и предприятия, строят жилье и переселяют десятки тысяч семей в новые квартиры; задумывают новые масштабные проекты, например, капремонт школ; строят социальную и спортивную инфраструктуру всех видов. Очень важно, чтобы москвичи, избиратели видели эту картину целиком, и новый формат отчета мэра столицы позволяет показать ее как можно шире», — добавил Козлов.

Также председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению отметил, что подобный формат отчета позволяет затронуть все направления городской политики.

«Этот разговор очень нужен – мы понимаем, например, что развитие медицины для такого города, как Москва, невозможно без собственного производства медпрепаратов, и мэр объясняет все детали этой работы. Отчет в таком формате позволяет закрыть множество «зачем» и «почему», которые возникают у москвичей», — заключил он.

Напомним, ранее Мосгордума приняла ежегодный отчет мэра столицы Сергея Собянина о результатах работы столичного правительства в 2023 году.

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