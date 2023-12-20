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В Германии женщину оштрафовали за секс с мужем в деревенской церкви XV века

В Германии женщину оштрафовали на €2500 за секс в деревенской церкви

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Ronny Hartmann/Global Look Press

В Германии пара пробралась в церковь, построенную в XV веке, и занялась сексом в алтарной зоне. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел летом 2022 года в деревенской церкви под Розенхаймом. Однако о происшествии в полиции узнали только после того, как 39-летнего мужчину арестовали по обвинению в мошенничестве и конфисковали его мобильный телефон. На нем сохранилось видео, которое доказывало причастность его самого и его 26-летней супруги к осквернению святыни и нарушению свободы вероисповедания.

Женщину судили по последней статье и приговорили к штрафу в почти €2500. Ее мужу, вероятно, грозит несколько лет тюрьмы — в том числе из-за обвинений в мошенничестве и нападении.

Теперь алтарь в оскверненной церкви собираются повторно освятить. Этот обряд, включающий в себя окропление алтаря, верующих и стен здания святой водой, должен провести епархиальный епископ. По данным СМИ, это мероприятие еще не было организовано.

Ранее стало известно, что Анастасии Волочковой может грозить срок из-за осквернения символов воинской славы.

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