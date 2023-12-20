Российский суд вынес приговор украинцу за участие в «Айдаре»

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор Владимиру Линнику за участие в батальоне «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного окружного военного суда.

По данным ведомства, в июле 2016 года Линник вступил в состав террористического сообщества и работал там токарем, ремонтировал и обсуживал военную технику батальона. Однако в том же году в декабре руководство расторгло с ним контракт из-за нарушений.

В итоге в Ростове-на-Дону гражданина Украины признали виновным по статье «Организация террористического сообщества и участие в нем». Ему вынесли приговор в виде шести лет колонии общего режима.

До этого житель Комсомольска-на-Амуре получил тюремный срок за госизмену. Выяснилось, что он шпионил в пользу Украины и передавал информацию о российских военных объектах. В том числе его данные пригодились украинской стороне для ударов беспилотниками в районах погрузки, содержания и перевозки военной техники.

Ранее в Приамурье мужчина сбежал из СИЗО через окно для приема посылок. Его поймали через сутки и повторно осудили.