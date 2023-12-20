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Россиянам рассказали, как отличить аллергию от простуды

Аллерголог Никонова: аллергию от простуды отличают высыпания на коже

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Аллергия и простуда имеют схожие симптомы — насморк, чихание, иногда кашель. Однако ОРВИ проходит за две-три недели, а аллергия может длиться месяцами. Об этом рассказала заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова, слова которой приводит РИАМО.

«При ОРВИ насморк и кашель могут сопровождаться болью в горле, слабостью и повышением температуры тела. <...> Аллергия же проявляется частыми чиханиями, насморком с прозрачным выделением или заложенностью носа. Также аллергия может сопровождаться дополнительно зудящей сыпью на коже или отеками», — рассказала Никонова.

При первых симптомах аллергии врач посоветовала немедленно обратиться за медицинской помощью.

Американский дерматолог Дебра Джалиман до этого рассказала, существует ли аллергия на солнце. По ее словам, аллергическая реакция на ультрафиолетовое излучение действительно может проявиться. Это связано с генетическими особенностями человека и присутствием на коже или в организме определенных химических веществ, содержащихся в лекарствах или косметике.

Ранее эксперты рассказали, чем опасен для здоровья поддельный парфюм.

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