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На юге Италии произошло землетрясение

Ingv: на юге Италии произошло землетрясение магнитудой около 4

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Tony Gentile/Reuters

На юге Италии в провинции Реджо-Калабрия произошло землетрясение магнитудой около 4. Об этом сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии (Ingv).

По данным института, самый точный подземный толчок ощущался в 07:49 часов по местному времени (09:49 мск). Магнитуда сейсмособытия составляла от 3,6 до 4,1. Подземные толчки ощутили жители многих населенных пунктов на юге Апеннинского полуострова, а также на Сицилии.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился возле калабрийского городка Само, очаг находился на глубине 14 км.

«Ощущался достаточно сильный толчок. Люди в страхе покинули свои дома и до сих пор находятся на улице», — поделился мэр Само Паоло Пулитано.

До этого землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-западе Китая. Подземные толчки зарегистрировали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Эпицентр сейсмособытия находился на расстоянии 110 км к западу от населенного пункта Тумшук.

Ранее Афганистан попросил международное сообщество о помощи после землетрясения.

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