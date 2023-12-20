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Россиянин получил срок за шпионаж в пользу Украины

Житель Комсомольска-на-Амуре получил 9,5 года колонии за госизмену

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Житель Комсомольска-на-Амуре получил тюремный срок за госизмену. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Хабаровскому краю.

Стало известно, что мужчина в 2023 году сам связался с украинской разведкой для передачи данных о российских военных объектах. Информация, которую мужчина передавал, могла быть использована для диверсий и терактов. В том числе его информация пригодилась украинской стороне для ударов беспилотниками в районах погрузки, содержания и перевозки военной техники.

Россиянина вычислили и задержали, На него завели уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа». Суд назначил ему наказание в виде 9,5 года колонии строгого режима.

До этого Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал российского военнослужащего виновным по двум уголовным делам о дезертирстве и краже. По данным следствия, подсудимый уклонился от военной службы во время мобилизации осенью 2022 года.

В октябре того года он оставил воинскую часть в Южно-Сахалинске, после чего устроился на работу в Ногликском районе на севере Сахалина. Однако в сентябре 2023 года мужчина решил заменить паспорт. Его задержали сотрудники полиции.

Ранее суд присяжных оправдал экс-депутата из Читы по обвинению в стрельбе из арбалета.

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