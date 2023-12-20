На Камчатке петарда упала на лицо школьнику и взорвалась

На Камчатке подросток поиграл с петардой и попал в больницу. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в селе Анавгай. Молодой человек играл с пиротехникой, когда петарда упала на его лицо и взорвалась.

Медики оперативно госпитализировали пострадавшего с различными травмами, об их характере не сообщается.

Известно, что за несколько часов до произошедшего в школе подростка проводили беседу о том, что не стоит играть с петардами и другой пиротехникой.

В МЧС напомнили, что использование пиротехники запрещено гражданам, которые не достигли возраста, указанного на упаковке. За нарушение предусмотрен штраф.

Ранее в Сочи госпитализировали женщину, у которой в руках взорвалась петарда.