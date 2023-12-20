Полиция Испании задержала несовершеннолетних радикалов, готовящих теракт

Трое радикально настроенных несовершеннолетних были задержаны Национальной полицией Испании после того, как они заявили о своем намерении совершить теракт. Об этом сообщает телеканал RTVE.

Двое подозреваемых были задержаны в Мадриде, а один — в Барселоне. Операция началась с анализа социальных сетей молодых людей, где они публиковали материалы, соответствующие радикальным идеям «Исламского государства» (организация запрещена в России). Арестованные использовали свои профили для пропаганды насилия в защиту исламской религии и всячески восхваляли членов террористических групп.

В понедельник все трое задержанных были переданы отделу по делам несовершеннолетних прокуратуры Национального суда. По информации, полученной от источников телеканала, глава Центрального суда по делам несовершеннолетних распорядился поместить всех троих в специализированный центр содержания.

Ранее в Мадридском аэропорту полицейские задержали 14 сотрудников воздушной гавани, которые крали вещи и драгоценности из багажа туристов. Рабочие багажного отделения крупнейшего испанского аэропорта Тенерифе задержаны за серию краж, группа из 14 человек вскрывала чемоданы туристов.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ*.