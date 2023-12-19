Путин поручил контролировать финансовые потоки, связанные с зарубежными видеоиграми

Президент РФ Владимир Путин дал поручение мониторить и учитывать финансовые операции, связанные с видеоиграми, правами на которые обладают иностранные организации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение глава государства адресовал кабмину и другим заинтересованным организациям.

«Обеспечить <…> реализацию комплекса мер, направленных на организацию <…> постоянного мониторинга и учета финансовых операций», — уточнили в документе.

Срок выполнения поручений — 30 апреля.

Россия входит в пятерку стран в мире по числу играющих в видеоигры. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил 18 декабря на

встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

До этого в Госдуме призвали защитить детей от угроз Украины в видеоиграх. На заседании парламентской комиссий по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева вице-спикер ГД Анна Кузнецова заявила, что знает о попытках Киева влиять на подрастающее поколение через компьютерные игры.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.