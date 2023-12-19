Кабмин Украины одобрил выход из соглашения СНГ

Представитель кабмина Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что страна выйдет из соглашения с СНГ о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Одобрен проект закона «О выходе из соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между странами-участницами Содружества Независимых Государств», — сообщил Мельничук.

Отмечается, что данный документ был подписан 25 ноября 1998 года и ратифицирован Верховной радой 20 апреля 2000 года.

Ранее Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики, которое было подписано с Россией и Белоруссией. Также по его словам, согласован выход из соглашения о сотрудничестве в сфере сохранения и использования генетических ресурсов культурных растений государств-участников СНГ.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.