В Карелии обрушился мост, отремонтированный полгода назад за 8,2 млн рублей

В карельской деревне Судалица обрушился пешеходный мост, который в июле открыли после ремонта — работы обошлись в 8,2 млн рублей. О происшествии рассказали в группе во «ВКонтакте» администрации Олонецкого района.

Встреча с подрядчиком, который выполнял ремонтно-восстановительные работы, состоялась утром, 19 декабря.

«В течении дня подрядчиком будет проведено обследование конструкций моста и составлена дефектная ведомость на потребность материалов для ремонта моста (пиломатериал, металлические конструкции)», — говорится в сообщении.

Демонтаж поврежденных конструкций обещали начать на следующий день. Отремонтировать мост планируют за две недели.

В прошлый раз новости об обрушении моста пришли из Новосибирской области. Железобетонная переправа длиной 45 метров построили в 1971 году в Чулымском районе, она вела через реку Карасук в поселок Базово. Она могла выдержать 23 тонны. Из-за обрушения оказался отрезан участок населенного пункта с улицей, на которой находятся восемь частных домов.

Ранее в Туве мост обрушился под «КамАЗом».