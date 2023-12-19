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Мужчина с ножом пытался похитить ребенка в Кирове

В Кирове мужчина угрожал ребенку ножом и пытался его похитить

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Shutterstock

В микрорайоне Коминтерн в Кирове очевидцы спугнули мужчину, который бродил по улице с ножом и пытался похитить ребенка. Об этом сообщает портал Gorod Kirov.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице заречная в Кирове, местный житель, вооруженный ножом, подбежал к одному из детей, игравших на детской площадке. Он схватил одного из мальчиков, но испугавшись окрика соседей с балкона отпустил ребенка и сбежал.

«Мне позвонила испугавшаяся дочь, и я сразу вызвала полицию. Он дал показания, что будто бы дети в окна снежки кидали, но не на окнах и ни у окон никаких следов не было. Да и дети все в один голос уверяли, что ничего в окна не кидали», — рассказала свидетельница произошедшего.

Сотрудники полиции, прибывшие на вызов, злоумышленника задерживать не стали, по словам местных жителей агрессивный сосед разгуливает с ножом по улице регулярно.

Продавец магазина дал отпор россиянину, который защищал украденное с ножом.

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