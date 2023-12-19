Американка нашла в своей рождественской елке чихнувшего опоссума

Американка нашла в своей рождественской елке опоссума, пишет Independent. Женщина рассказала, что не подозревала, что ее доме находится зверь, пока тот не чихнул.

Услышав звук, американка начала искать его источник и обратила внимание на шевеление в елке. Подойдя поближе, она заметила спрятавшегося в ветках опоссума.

«Понятия не имею, как этот опоссум попал в мой дом и на мое дерево», — рассказал она.

После того, как домохозяйка опубликовала снимок с животным в соцсетях, этот кадр стал вирусным. Люди начали интересоваться судьбой зверя, на что женщина ответила, что передала животное своей подруге из службы по охране дикой природы.

Приятельница забрала опоссума и передала его своим коллегам, которые пообещали проследить за ним, а потом отпустить обратно в дикую природу.

Ранее в Австралии ребенок нашел под рождественской елкой ядовитую змею.