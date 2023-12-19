Президент Узбекистана назвал коррупцию угрозой для человечества

Коррупция является угрозой, которая подрывает основы всего человечества, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в рамках церемонии вручения международной премии в области борьбы с коррупцией в Ташкенте.

По словам президента Узбекистана, учреждение глобальной премии в сфере противодействия коррупции заслуживает широкого признания.

«Коррупция наносит удар по экономике, разрушает принципы верховенства закона и резко снижает доверие народа к политике государства», — отметил Мирзиеев.

Он добавил, что, согласно анализам, коррупция наносит миру ущерб в размере $3 трлн.

Мирзиеев отметил, что Узбекистан в борьбе с коррупцией широко применяет превентивные механизмы обеспечения открытости, гласности деятельности и повышения ответственности правительства.

Также Мирзииев сообщил о создании Национальной стратегии по борьбе с коррупцией. По его словам, она поможет обеспечить прозрачность деятельности и повысить подотчетность государственных органов, а также совершенствует систему открытых данных и укрепит правовые основы и институционные механизмы в области борьбы с коррупцией.

Кроме того, Мирзииев предложил создать Региональный исследовательский центр по проблемам коррупции с целью обмена опытом и проведения научных работ с участием неправительственных некоммерческих организаций.

Также президент Узбекистана предложил провести медиа-форум для эффективного использования возможностей журналистов и повышения их влияния в сфере борьбы с коррупцией.

В церемонии вручения премии также приняли участие эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, представители ООН и делегации более 40 стран.