Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Узбекистана назвал коррупцию угрозой для человечества

Шавкат Мирзиеев: коррупция снижает доверие народа к политике государства

close
100%
Пресс-служба президента Узбекистана

Коррупция является угрозой, которая подрывает основы всего человечества, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в рамках церемонии вручения международной премии в области борьбы с коррупцией в Ташкенте.

По словам президента Узбекистана, учреждение глобальной премии в сфере противодействия коррупции заслуживает широкого признания.

«Коррупция наносит удар по экономике, разрушает принципы верховенства закона и резко снижает доверие народа к политике государства», — отметил Мирзиеев.

Он добавил, что, согласно анализам, коррупция наносит миру ущерб в размере $3 трлн.

Мирзиеев отметил, что Узбекистан в борьбе с коррупцией широко применяет превентивные механизмы обеспечения открытости, гласности деятельности и повышения ответственности правительства.

Также Мирзииев сообщил о создании Национальной стратегии по борьбе с коррупцией. По его словам, она поможет обеспечить прозрачность деятельности и повысить подотчетность государственных органов, а также совершенствует систему открытых данных и укрепит правовые основы и институционные механизмы в области борьбы с коррупцией.

Кроме того, Мирзииев предложил создать Региональный исследовательский центр по проблемам коррупции с целью обмена опытом и проведения научных работ с участием неправительственных некоммерческих организаций.

Также президент Узбекистана предложил провести медиа-форум для эффективного использования возможностей журналистов и повышения их влияния в сфере борьбы с коррупцией.

В церемонии вручения премии также приняли участие эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, представители ООН и делегации более 40 стран.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами