Закон об ограничении мобильных телефонов в школе подписан президентом

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов в школе. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон предусматривает запрет использования мобильных телефонов во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением угрозы жизни или здоровью.

При этом автор закона, глава комитета ГД по просвещению, депутат Ольга Казакова отметила, что законодательный акт предусматривает право школ самостоятельно реализовывать положения закона на практике. Также школьникам будет позволено продолжать пользоваться дополнительными электронными приборами, например, фитнес-браслетами с функциями часов.

До этого в Рутульском районе Дагестана директор школы и учительница подрались, обсуждая закон о запрете мобильных телефонов для учеников.

Ранее Госдума приняла почти 700 законопроектов в 2023 году.