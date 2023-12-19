Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Закон об ограничении мобильных телефонов в школе подписан президентом

Путин подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов в школе

close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов в школе. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон предусматривает запрет использования мобильных телефонов во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением угрозы жизни или здоровью.

При этом автор закона, глава комитета ГД по просвещению, депутат Ольга Казакова отметила, что законодательный акт предусматривает право школ самостоятельно реализовывать положения закона на практике. Также школьникам будет позволено продолжать пользоваться дополнительными электронными приборами, например, фитнес-браслетами с функциями часов.

До этого в Рутульском районе Дагестана директор школы и учительница подрались, обсуждая закон о запрете мобильных телефонов для учеников.

Ранее Госдума приняла почти 700 законопроектов в 2023 году.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами