Эпидемиолог опроверг приход микоплазменной пневмонии в Россию из Китая

На сегодняшний день нет подтверждений и объективных данных о том, что источником распространения микоплазменной инфекции стал Китай, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Это заболевание является одним из видов пневмоний и циркулирует в России в течение всего года, отметил он в пресс-центре НСН.

«Да, есть микоплазменная пневмония, один из видов пневмоний, которые бывают как следствие сезонного заболевания. Они бывают круглый год. Это не какая-то «неизвестная инфекция из Китая»! Мы ее знаем…» — сказал Онищенко.

Возможной причиной распространения заболевания он назвал фактор коронавируса, который «испытывал» иммунитет жителей в течение трех лет. Нет никаких оснований считать микоплазменную пневмонию «особенной», заключил эпидемиолог.

Напомним, в начале декабря стало известно о вспышке микоплазменной пневмонии в Китае, США, Дании, Франции, Нидерландах и Германии. После этого Роспотребнадзор сообщил о регистрации отдельных случаев заболевания в России. При этом в ведомстве подчеркивают, что никакой новой пандемии микоплазменной инфекции в стране нет.

Ранее врачи назвали симптомы, по которым можно определить микоплазменную инфекцию.