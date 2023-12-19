Домодедово ограничило прием и вылет самолетов

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Источник пояснил, что шесть бортов перенаправили на запасные аэродромы.

До этого полеты ограничил другой столичный аэропорт — Внуково. Там заявили, что по независящим от них причинам введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Также в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер». Все воздушные суда перенаправляются в Шереметьево.

Стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Украины совершить теракт под Москвой с помощью беспилотника. По данным ведомства, украинская сторона пыталась атаковать столицу беспилотником самолетного типа, но в 12:35 мск устройство уничтожили над территорией Одинцовского района Московской области.

О случившемся сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Калужской областью.