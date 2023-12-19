В подмосковной квартире загорелась китайская гирлянда

В подмосковной Балашихе китайская гирлянда загорелась на окне квартиры. Об этом сообщает группа «Подслушано Балашиха» во «ВКонтакте».

По информации группы, инцидент произошел в жилом комплексе «Пехра». В одной из квартир загорелась гирлянда — вспыхнувшие занавески в окне увидели бдительные соседи, проживающие в доме напротив.

Хозяйку квартиры, которая в момент инцидента спала, удалось разбудить. Пожар вовремя потушили. Сообщается, что причиной возгорания стала китайская гирлянда.

До этого в Петербурге трехлетний ребенок получил травму головного мозга из-за желания посмотреть на гирлянду. Мальчик забрался на подоконник, чтобы рассмотреть ее, но не удержался и выпал из окна.

Ранее школьница проглотила иголку, когда вешала на елку гирлянду.