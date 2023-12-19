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Три московских аэропорта перенаправляют прибывающие самолеты в Шереметьево

112: в трех московских аэропортах ввели план «Ковер»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Москве в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер». Все воздушные суда перенаправляются в Шереметьево, сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Обычно план «Ковер» объявляют во время незаконного пересечения воздушных границ или при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. План предполагает немедленную посадку или вывод из зоны всех гражданских воздушных судов. Исключением считаются спасательные и военные самолеты.

До этого в пресс-службе аэропорта Внуково сообщили, что по независящим от них причинам в 11:54 введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

16 декабря в Волгограде после атаки беспилотников в области были задержаны два рейса из Москвы. Спустя время ограничения аэронавигации сняли, а городской аэропорт вновь работает в штатном режиме.

Ранее в Камчатском крае самолет Як-40, выполнявший санитарный рейс, при посадке в аэропорту Оссора выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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