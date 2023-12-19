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Онищенко посоветовал россиянам идти на корпоратив в масках или скафандрах

Геннадий Онищенко: для корпоратива я рекомендую костюм врача красной зоны

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Пожилым и людям с ослабленным иммунитетом лучше всего воздержаться от похода на корпоратив, так как в стране растет заболеваемость ковидом и гриппом, отметил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Тем, кто все-таки сделал выбор в пользу посещения массового мероприятия, он в пресс-центре НСН предложил надеть костюм врача из красной зоны.

Участвовать в корпоративах стоит привитым сотрудникам, уверенным в своем здоровье, считает врач. Причем прийти на праздник можно в костюме врача-иммунолога и в маске, добавил он.

«А еще я бы рекомендовал костюм врача красной зоны – в скафандре. Это точно будет новинкой в многолетней традиции встречать Новый год», – посоветовал Онищенко.

Напомним, он также сообщил об увеличении количества госпитализаций на фоне роста заболеваемости ковидом и гриппом. Так, за последнюю неделю в больницу попал 9451 человек, что на 5% выше, чем неделей ранее.

Ранее исследователи выяснили, сколько россиян хотели заменить организацию новогоднего корпоратива на выплату премии.

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