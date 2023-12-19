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В России не увидели «экономической целесообразности» в повышении экосбора на электронику

Директор РАТЭК Гусько: повышение экосбора увеличит стоимость электроники

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Повышение экосбора на бытовую технику и электронику, который с 2024 года вырастет в два раза, является нецелесообразным, сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов.

По его словам, данная мера приведет к росту цен на бытовую технику и «перегрузке» участников рынка. Эксперт отметил, что на данный момент стоимость утилизации товаров на рынке будет ниже, чем действующий экосбор.

«Это правильно, потому что таким образом стимулируется экономическое обращение с отходами. То есть компания может либо заплатить, либо утилизировать сама, либо нанять утилизатора, поэтому такая услуга дешевле, чем заплатить этот налог. Поэтому экономической целесообразности поднятия этих платежей нет», — отметил Гуськов.

Накануне газета «Известия» писала, что производители бытовой техники и электроники ожидают увеличение стоимости своей продукции в следующем году из-за новых экологических требований, предложенных Минприроды. Власти планируют повысить ставки экологического сбора в 2,3 раза — с текущих 26,5 тысячи рублей за 1 тонну до 59,4 тысячи рублей за 1 тонну. Кроме того, Минприроды намерено увеличить нормативы утилизации этой продукции с 15 до 25%. Бизнес считает, что такие меры приведут к росту цен на продукцию, особенно на крупную бытовую технику.

Ранее сообщалось, что в России появится новый телеканал с самыми популярными советскими и современными мультфильмами.

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