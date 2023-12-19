В Петербурге девушка обвинила отца в домогательствах, которые длились пять лет

В Петербурге девушка обратилась в полицию с заявлением о домогательствах со стороны отца. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

По словам пострадавшей, это происходило с 2013 по 2018 год, когда петербурженке было 12 лет. О том, была ли в семье мать и замечала ли она происходящее, не сообщается.

Подозреваемым оказался 42-летний мужчина. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Материалы переданы в Следственный комитет.

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