В Москве после Нового года перекроют часть ветки метро

В Москве с 3 по 8 января перекроют часть станций Калужско-Рижской («оранжевой») ветки метро. Об этом сообщает официальный сайт правительства Москвы.

Будут закрыты станции «Шаболовская», «Ленинский проспект», «Академическая» и «Профсоюзная».

«Участок между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» Калужско-Рижской линии метро закроют с 3 по 8 января 2024 года. ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» в эти дни будет прокладывать новую теплосеть, которая пройдет в том числе и рядом с метро. Для безопасности пассажиров и по просьбе компании движение на этом участке ограничили», — заявили в мэрии.

Для компенсации маршрута будут запущены автобусы, а пассажиры смогут бесплатно повторно войти в метро.

В мэрии столицы объяснили, что выбрали эти даты по причине праздников и меньшей загруженности метро в эти дни.

До этого в Москве станция метро «Щелковская» открылась для входа и выхода.

Ранее в Москве пассажир упал на рельсы на желтой ветке метро.