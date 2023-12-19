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В Красноярске подростки завели ребенка за гаражи и заставили целовать их обувь

В Красноярске подростки заставили ребенка целовать их обувь и извиняться

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Телеграм-канал «Мусорка КРСК»

В Красноярске старшеклассники заставили 13-летнего ребенка извиняться перед ними. Об этом сообщает Telegram-канал «Проспект Мира».

Инцидент произошел в Железнодорожном районе. Несколько школьников завели мальчика за гаражи, после чего заставили стоять на коленях. Затем ребенок должен был поцеловать обувь одного из старшеклассников.

После этого собравшиеся потребовали, чтобы школьник извинился перед одной из девушек за то, что якобы угрожал ей и украл у нее деньги.

Инцидентом заинтересовались в МВД. На данный момент полиция проводит проверку по факту произошедшего. Известно, что один из участников конфликта состоит на учете в ПДН.

Ранее под Омском мужчина вышел из колонии, напился и избил двоих подростков.

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