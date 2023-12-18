В Новосибирске школьница упала в яму и пролежала два часа на 20-градусном морозе

В Кировском районе Новосибирска случайные прохожие спасли девочку, которая упала в яму и пролежала около двух часов на 20-градусном морозе. Об этом сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 18 декабря в жилом комплексе «Матрешкин двор», ребенка заметила женщина, выгуливавшая собаку. Девочка лежала в яме и не могла выбраться из нее самостоятельно.

Ребенок пробыл на 20-градусном морозе около двух часов.

«Там пустырь и в основном выгуливают собак. Девочку увезли на «скорой». Пролежала долго, отморозила пальцы рук и ног», — рассказали местные жители.

По факту произошедшего проверку проводит региональное МВД, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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