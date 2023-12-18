Бывшего главу «Балтики» оставили в СИЗО

Санкт-Петербургский городской суд не стал смягчать меру пресечения бывшему президенту пивоваренной компании «Балтика» Денису Шерстенникову по делу о мошенничестве на сумму почти 300 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе судов Санкт-Петербурга подчеркнули, что Шерстенников просил изменить избранную ему меру пресечения на любую другую, которая не была бы связана с лишением свободы. Суд оставил постановление Выборгского районного суда г. Санкт-Петербурга без изменений, говорится в публикации.

До этого Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова.

16 ноября СК попросил суд арестовать бывших руководителей «Балтики». Шерстенников и бывший вице-президент компании Антон Рогачевский, по версии следствия, обманом приобрели интеллектуальные права стоимостью 295 млн рублей в пользу ТОО «Карлсберг Казахстан» и ООО «Виста БиУай Ко». До этого СМИ сообщили, что руководство «Балтики» задержали из-за действий в интересах датской пивоваренной корпорации Carlsberg.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.