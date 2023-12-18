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Писателя Бориса Акунина внесли в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес писателя Акунина в список экстремистов и террористов

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Максим Блинов/РИА Новости

Писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) внесли в реестр экстремистов и террористов. Соответствующая информация указана на сайте Росфинмониторинга.

Ранее писателя требовал признать иноагентом активист Виталий Бородин. Он обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Бориса Акунина на экстремизм и призывы к терроризму. Также он попросил проверить писателя на финансирование ВСУ и признать его иностранным агентом. Активист уверял, что ему следует ограничить продажу книг в России.

Позже сеть «Читай-город — Буквоед» приостановила продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) из-за «высказываний, которые получили широкую огласку в СМИ». По этой же причине выпускать их книги отказалось издательство АСТ. Без объяснения причин к запрету присоединился сервис «Литрес».

Позже председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поддержал прекращение продаж книг Акунина и Быкова.

Ранее писатель Акунин попрощался с россиянами после снятия его книг с продажи в РФ.

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