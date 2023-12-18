Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиян пригласили отдыхать на Северный Кипр

Лидер турок-киприотов Татар выразил надежду на увеличение турпотока из России

close
100%
Christian Handl/Global Look Press

Российским туристам предложили посетить Северный Кипр, куда можно добраться ежедневными рейсами из Турции. Об этом сообщил ТАСС лидер турок-киприотов Эрсин Татар, который занимает пост президента Турецкой республики Северного Кипра.

«<…> мы здесь будем очень рады видеть больше россиян, мы их уважаем и находимся с ними в дружественных отношениях», — сказал Татар.

Он посоветовал, что российским туристам «очень просто» добраться до Северного Кипра с пересадкой в Турции. Татар обратил внимание, что если граждане РФ при поездке в Европу испытывают трудности с визовыми вопросами и регулированием авиапотока, то «с Турцией у России нет таких проблем».

До этого эксперт раскрыл последствия отказа турецких отелей от all inclusive. По словам экономического обозревателя Мустафы Реджепа Эрчина, Турция обязана своим туристическим объемом именно этому виду услуг. Специалист счел, что многие отдыхающие не захотят селиться в отели с тысячами постояльцев без системы «все включено».

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами