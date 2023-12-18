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В Петербурге задержали подростков, испортивших двери военкоров Сапонькова и Стешина

В Петербурге задержаны подростки, испортившие пеной двери квартир военкоров

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Shutterstock

В Петербурге задержаны предполагаемые злоумышленники, испортившие монтажной пеной двери военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в преступлении подозреваются двое местных подростков, которые уже доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства и выяснения обстоятельств дела.

«Устанавливается, от кого подростки получили задание совершить эти противоправные действия», — говорится в публикации.

18 декабря стало известно, что в Петербурге неизвестные залили монтажной пеной двери в квартирах военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова. Оба в это время находились далеко от дома в районах прохождения специальной военной операции (СВО).

При этом оказалось, что с определением расположения квартиры Стешина у злоумышленников вышла ошибка, они пришли по адресу старой прописки из слитых документов, где военкор уже не живет.

Полиция Северной столицы возбудила уголовные дела по уголовным статьям о хулиганстве и умышленном повреждении имущества.

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