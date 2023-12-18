В Россию придет экстремальное тепло

Специалисты центра погоды «Фобос» спрогнозировали приход экстремального тепла в некоторые части России, который произойдет на грядущей неделе. Об этом сообщают «Метеовести».

Согласно прогнозам синоптиков, хорошо прогревшийся воздух вновь станет поступать на юг РФ, в связи с этим осадки в регионе перейдут в небольшие дожди, а столбики термометров поднимутся выше климатической нормы.

На берегах Средней Волги и северо-западе страны также будет наблюдаться потепление. Экстремальное потепление не пробьется только в Заполярье.

В центральную часть России проникнет поток атлантического тепла «и зима приобретет еврохарактер». В будни дни пройдут небольшие осадки, а температурный режим будет оттепельный – днем до 0…+5°.

В Москве температура воздуха превысит климатическую норму на 5°. Днем столбик термометра поднимется до +1…+3° градусов, а во вторник и среду — еще выше на пару градусов.

17 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на грядущих выходных в Москву возвратится привычная зимняя погода.

Ранее кардиологи заявили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.