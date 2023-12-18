Суд не может связаться с Навальным* для рассмотрения его жалоб

Владимирский областной суд отложил рассмотрение апелляций оппозиционного политика Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) на решение Ковровского суда к ФСИН и исправительной колонии №6 из-за невозможности связаться с заключенным в формате видеоконференции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации пресс-службы, заседания перенесли на 11 и 16 января.

«Причина — не обеспечено его [Навального] участие по средствам видео-конференц-связи (ВКС). Судом направлены запросы в управление Федеральной службы исполнения наказаний, ждем ответа», — сообщили журналистам.

Уточняется, что рассмотрения жалоб были назначены на 18 декабря.

О том, что Алексей Навальный якобы пропал из колонии строгого режима ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области, в которой отбывает срок, ранее написал Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным канала, адвокатам политика заявили, что оппозиционер больше не числится в колонии, и отказались говорить, где он находится.

При этом, как сообщал Shot со ссылкой на источник, Навальный «жив-здоров» и пределы Владимирской области не покидал.

12 декабря Telegram-канал Baza писал, что Навального доставили в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу о вандализме, о возбуждении которого он заявлял в начале декабря. 15 декабря в ФСИН сообщили, что Навальный убыл из ИК-6 за пределы Владимирской области.

Ранее на вопрос о местонахождении Навального ответили в Кремле.