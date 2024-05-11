Названы опасные причины головной боли во время секса или оргазма

При боли в голове во время секса или оргазма нужно обратиться к врачу, чтобы исключить инсульт, порок сердца и патологию сосудов. Об этом сообщает The Conversation.

Первичная головная боль, связанная с сексуальной активностью (ПГБССА) возникает во время сексуальной активности, чаще всего непосредственно перед оргазмом или в его процессе. Она может длиться от одной минуты до суток, но иногда растягивается до трех дней. Это состояние в разы чаще встречается у мужчин и характерно для людей с гипертонией, мигренью, сужением вен или частыми головными болями, особенно вызванными кашлем или физической нагрузкой.

Другая опасность при сексе — инсульт, который характерен для людей с открытым овальным окном. При этом пороке сердца сохраняется отверстие в межпредсердной перегородке. Исследования показывают, что сильный смех у таких пациентов тоже может привести к инсульту.

Недавний анализ 16 случаев инсульта во время полового акта показал, что в 13 случаях пациентами были мужчинами, а средний возраст составил 50 лет. У трети была гипертония, а у двух пациентов была артериовенозная мальформация, то есть патологическое сообщение между венами и артериями.

Головная боль во время секса требует обращения к врачу: могут понадобиться лекарства против гипертонии, переход к более пассивной роли во время секса или даже воздержание.

«Если вы мужчина около 50 лет, который испытал головную боль во время секса, вы, возможно, захотите проверить себя на аневризму или порок сердца. Вполне вероятно, что головная боль легко поддается лечению, однако нужно исключить потенциально серьезные заболевания», — пишет The Conversation.

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