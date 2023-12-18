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Полиция Петербурга возбудила дела после порчи дверей квартир военкоров СВО

Волк: петербургская полиция возбудила дела после порчи дверей квартир военкоров

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мвд.рф

В Петербурге возбуждены уголовные дела в отношении неизвестных, заливших монтажной пеной квартиры российских военкоров Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Приморском районе действия злоумышленников квалифицированы по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), а в Красносельском – по статье 213 УК РФ (хулиганство). Расследование продолжается», — говорится в публикации.

18 декабря стало известно, что в Петербурге неизвестные залили монтажной пеной двери в квартирах военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова. Оба в это время находились далеко от дома в районах прохождения СВО.

Сообщения об испорченных дверях приходили из Красносельского и Приморского районов Северной столицы. При этом оказалось, что с определением расположения квартиры Стешина у злоумышленников вышла ошибка, они пришли по адресу старой прописки из слитых документов, где военкор уже не живет.

14 декабря появились новые подробности теракта против военкора Владлена Татарского.

В тот же день президент России Владимир Путин попросил убрать женщин-военкоров с передовой в зоне СВО.

Ранее в Москве жильцов напугал пакет, оставленный Дедом Морозом.

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